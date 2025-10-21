В Астане состоялся бизнес-форум «Казахстан–Азербайджан: экономическое сотрудничество в условиях развития искусственного интеллекта и индустриальных инициатив», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и бизнеса двух стран.

От Министерства туризма и спорта выступил председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.

«Каспий перестаёт быть границей — он становится единым туристским пространством, объединяющим культуру, природу и инновации», — подчеркнул спикер.

Казахстан и Азербайджан намерены совместно развивать единый каспийский туристский маршрут, объединяющий экотуризм, культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные и гастрономические направления, а также событийный туризм.

Особое внимание уделяется цифровизации отрасли: Казахстан внедрил виртуальную карту туриста, а в перспективе возможно создание общего цифрового пространства Каспия с применением технологий искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и управления сезонностью.