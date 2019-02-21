Казахстан и Беларусь будут сотрудничать в сфере оборонной промышленности

Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и Беларуси о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонной промышленности, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечалось ранее, целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонной промышленности государств.
Согласно документу, взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также других материальных ресурсов, необходимых для разработки, производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов.
Взаиморасчеты осуществляются по договорным ценам в соответствии с национальным законодательством сторон.