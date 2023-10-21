Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми

Международное сотрудничество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В Сенате Испании состоялась встреча депутатов Мажилиса Марата Башимова и Павла Казанцева с испанским сенатором Марией Диего, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Стороны обменялись информацией в области функционирования законодательных органов двух государств, а также опытом в области борьбы с торговлей людьми, сообщает МИД Казахстана.

Мария Диего сообщила, что в Испании нет специального закона по противодействию преступлениям в данном направлении. Однако ряд других законов, касающихся миграции, отдельные протоколы министерств и ведомств, а также некоторые положения уголовного кодекса страны имеют эффективные механизмы по борьбе с торговлей людьми.

В свою очередь, казахстанские парламентарии отметили, что в Казахстане ведется активная работа по изучению лучшего мирового опыта в сфере борьбы с торговлей людьми и незаконной миграции.

По итогам переговоров собеседники договорились продолжить взаимодействие по упомянутым вопросам и провести в ближайшее время онлайн-встречу в расширенном составе.

#казахстан #Испания #торговля людьми

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