Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Обмен иностранных бланков разрешений с КНР переведен в электронный формат. Об этом сообщили в комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Иностранный бланк разрешения (ИБР) — это документ, позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. Так, в ночь с 26 на 27 ноября текущего года в тестовом режиме апробирован пропуск первых грузовых транспортных средств. После успешной тестовой апробации электронная система официально внедрена.

С начала этого года с китайской стороной произведен обмен бланками разрешений для перевозки грузов в количестве 190 000 единиц. Это — рекордный показатель, отмечают в комитете Минтранспорта.

Профильные ведомства двух стран провели переговоры о дополнительном обмене бланками в количестве 40 тыс. Так, 30 тыс.  обменено по новой системе в электронном формате, обмен дополнительных бумажных 10 тыс. произведен 29 ноября. За последние два года обмен разрешительными документами с КНР увеличился с 50 тысяч до 230 тысяч.

В целом, показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31% в 2021 году до 52% в 2023-м. Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира. В текущем году произведён рекордный обмен — 364 705 бланков.

#Китай #транспорт

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