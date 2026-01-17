Казахстан и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области ядерной медицины

Технологии
11
Кадиша Ныгмет

В Национальном научном онкологическом центре состоялась встреча первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева с представителями миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством Мауро Каррара, руководителя секции дозиметрии и медицинской радиационной физики (NAHU, МАГАТЭ). Во встрече также приняли участие представители Агентства РК по атомной энергии и Министерства иностранных дел, что подчеркнуло межведомственный характер взаимодействия и комплексный подход к развитию радиационной медицины и международного сотрудничества.

фото с сайта cancercenter.edu.kz

Тимур Султангазиев отметил, что Правительство Казахстана высоко ценит многолетнее и результативное партнерство с МАГАТЭ. Развитие применения радиоактивных источников в диагностике и лечении онкологических заболеваний рассматривается как важный элемент укрепления национальной системы здравоохранения и повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Отдельное внимание было уделено перспективам расширения доступа пациентов к современным методам диагностики и лечения. Казахстан выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая создание Anchor Centre – центра компетенций, подготовки кадров и передового клинического опыта для стран Центральной Азии.

В ходе обсуждения были обозначены ключевые направления взаимодействия, в том числе развитие протонной терапии, радиофармацевтики, тераностики, медицинской радиационной физики и цифровых решений в здравоохранении. Особый акцент был сделан на развитии человеческого капитала – подготовку врачей, инженеров, радиохимиков, медицинских физиков и исследователей.

– Мы глубоко привержены расширению международного обмена знаниями. Казахстан видит себя не только получателем, но и активным партнером, готовым делиться опытом, наработанными практиками и инфраструктурой, развивая сотрудничество с медучреждениями Центрально-Азиатского региона, – подчеркнул представитель ведомства.

Руководитель миссии МАГАТЭ отметил высокий уровень компетенций специалистов Национального научного онкологического центра, подчеркнув их потенциал к участию не только в международных образовательных программах, но и в роли менторов в рамках проектов агентства. При этом значимую роль в развитии современных радиационных технологий играют как врачи, так и немедицинские специалисты.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, направленного на развитие кадрового потенциала, внедрение передовых технологий и повышение качества онкологической помощи в Казахстане и странах региона, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

#МАГАТЭ #радиационная медицина

