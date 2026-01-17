Казахстан и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области ядерной медицины
11
Кадиша Ныгмет
В Национальном научном онкологическом центре состоялась встреча первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева с представителями миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством Мауро Каррара, руководителя секции дозиметрии и медицинской радиационной физики (NAHU, МАГАТЭ). Во встрече также приняли участие представители Агентства РК по атомной энергии и Министерства иностранных дел, что подчеркнуло межведомственный характер взаимодействия и комплексный подход к развитию радиационной медицины и международного сотрудничества.