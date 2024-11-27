Казахстан и Россия поставили новые амбициозные задачи по углублению стратегического партнерства

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана назвал государственный визит президента России Владимира Путина историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений.

– Для Казахстана Россия – стратегический партнер и надежный союзник. Нас объединяют нерушимые узы дружбы, многовековое добрососедство и общая история. Опираясь на эти непреходящие ценности, наши государства выстроили содержательные взаимоотношения, обращенные в будущее. Казахстанско-российское сотрудничество достигло небывалого подъема, охватив практически все ключевые сферы взаимодействия. Поступательно развивается политический диалог, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, активизируются культурно-гуманитарные связи. Прошедшие сегодня встречи и переговоры в узком и расширенном составах отличались деловитостью, откровенностью и стали действительно результативными, – заявил глава нашего государства.

Он сообщил, что в ходе обстоятельных переговоров с Владимиром Путиным был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки и намечены перспективные направления стратегического партнерства Казахстана и России.

– Пришли к единому мнению, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии. Приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам экономики. В качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. В этих целях уже принят пакет межправительственных документов, включая Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, План совместных действий на 2024-2026 годы. В рамках состоявшегося Форума межрегионального сотрудничества подписана обновленная Межправительственная программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в нашу экономику. Как отметил глава государства, наша страна впервые в истории двусторонних отношений вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала сотрудничества.

– Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки в 8,5 млрд долларов. Кроме того, в Казахстане работают около 24 тысяч компаний с российским участием – это почти половина от общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении наших стратегических взаимоотношений, – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на значительные успехи в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов.

– Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в нашей стране. В приоритете – раскрытие транзитного потенциала через развитие ключевых транспортных коридоров. Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительства автомобильной дороги в Монголию и активного использования Трансафганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив в направлении «Север – Юг» всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, – отметил он.

Глава нашего государства подчеркнул, что особое место в экономической повестке занимает Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом контексте отмечена важность предстоящего открытия Генерального консульства Российской Федерации в Актау.

Большое значение главы государств придают сотрудничеству в научной и культурно-гуманитарной сферах. Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем решении открыть весной следующего года в Астане «Аллею вечной казахстанско-российской дружбы», где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг. Он выразил признательность российской стороне за активное участие в V Всемирных играх кочевников, прошедших в начале сентября в Астане. Глава государства сообщил, что в 2026 году Казахстан станет местом проведения Третьих «Игр будущего» – уникального турнира, инициатором которого стала Россия, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт.

– Хотел бы отметить Дни культуры Астаны в Москве, которые прошли в августе текущего года и нашли широкий отклик у московской и зарубежной аудитории. Знаковым событием стало открытие в Казани бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Кроме того, на сцене Большого театра в Москве зрители смогли насладиться шедевром казахской национальной классики – оперой «Абай». В ближайшие годы запланированы масштабные выставки Казахстана в стенах легендарных музеев – Третьяковской галереи и Эрмитажа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах сотрудничества в образовательной сфере. Сегодня в России обучается более 60 тысяч казахстанских студентов, что говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом.

– В развитие ранее достигнутых договоренностей в Казахстане открыто 7 филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. Одновременно обсуждаются перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским участием на территории Казахстана (в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях), что позволит укрепить образовательные связи и предоставить новые возможности для подрастающего поколения двух стран, – подчеркнул президент Казахстана.

Важным фактором, объединяющим наши народы, в выступлении назван русский язык.

– Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому мной было предложено учредить Международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территориях Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание Меморандума о сотрудничестве между Фондом «Отандастар» и «Россотрудничеством». Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности, – отметил глава нашего государства.

Президенты подробно обсудили динамику взаимодействия стран в многостороннем формате, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

– С удовлетворением отмечаю наше полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СВМДА и другие. Сегодня практически нет такого направления, по которому не взаимодействовали бы наши страны. Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность уважаемому президенту России за неустанное личное внимание к укреплению дружественных взаимоотношений между нашими народами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что впереди много совместной работы, и у сторон есть серьезный задел на 2025 год.

– Предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, уверен, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу наших стран. В январе следующего года исполняется 20 лет одному из основополагающих межгосударственных документов – Договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году нас также ждут большие юбилеи – 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома «Байконур». Мы договорились провести праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат. Как видите, двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами, – подчеркнул президент Казахстана.

В завершение своего выступления глава нашего государства выразил уверенность в том, что положительные итоги сегодняшних мероприятий позволят вывести союзнические отношения двух стран на качественно новый уровень.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение и оказанное внимание на казахской земле. Президент России выразил удовлетворение итогами своего визита.

– Мы подробно обсудили широкий спектр двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам. В только что подписанном Совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества – от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции, – подчеркнул он.

По словам Владимира Путина, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.