Казахстан и стороны Стати завершили процесс урегулирования многолетнего спора

Как отметил Дэниел Чапман, подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство РК, Национальный Банк РК и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК

«Подписанное Соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия Соглашения являются конфиденциальными», - говорится в официальной информации Минюста.

Как отметил Дэниел Чапман, CEO Argentem Creek Partners, «это урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора».

«Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем», - сказал он.

Argentem Creek Partners – это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати, пояснили в Минюсте.