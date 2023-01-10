Дело Стати: Голландский суд вынес решение в пользу Казахстана

Казахстан вновь одержал победу в многолетней судебной тяжбе с Анатолом и Габриэлем Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили крупное мошенничество в отношении Казахстана.

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Окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов. Об этом сообщило Министерство юстиции РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее, 24 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в Окружной суд Амстердама. После промежуточного решения Окружного суда Амстердама от 3 мая 2022 года республике была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств.

"Республика раскрыла мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG", - рассказали в Минюсте.

Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения.

Окружной суд Амстердама вынес обоснованное решение на основе независимой оценки новых доказательств.

Как сообщалось ранее, голландский суд — не первый суд, вставший на сторону республики и признавший мошенничество Стати. 16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения в Бельгии. Суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. В сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил достаточные доказательства "prima facie" того, что арбитражное решение было получено Стати путем мошенничества.

Так, Королевство Нидерландов стала четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение Окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж.

"Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов", - прокомментировал министр юстиции РК Азамат Ескараев.

Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Республике, заключив, что "Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати – ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd, (іі) извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и (ііі) скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена".

Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража.

Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты. В связи с этим Окружной суд Амстердама заключил, что "в удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов".

В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Казахстана должны быть возмещены Стати.

"Решение Окружного суда Амстердама, обоснованное на существенных новых доказательствах, подтверждает, что Стати получили арбитражное решение путем процессуального мошенничества. Республика Казахстан уверена в продолжении своих усилий по противодействию попыткам Стати привести в исполнение арбитражного решения в других юрисдикциях. Данное решение Окружного суда Амстердама создает прочную основу для Казахстана в защите своего права на честный и справедливый арбитраж в других юрисдикциях", - заключили в Минюсте.

Напомним, ранее Апелляционный суд Люксембурга, Высокий суд Англии и Верховный суд Нидерландов вынесли решения в пользу Казахстана.