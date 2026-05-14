Казахстан и Турция примут Дорожную карту для роста взаимной торговли сельхозпродукцией

В числе приоритетных направлений развития сотрудничества между двумя странами, Глава государства назвал отрасль сельского хозяйства.

– В этой отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе с участием компаний Tiryaki Agro и Alarko Holding. Кроме того, мы с Президентом Турции договорились в ближайшее время принять Дорожную карту, направленную на увеличение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Этот шаг будет способствовать росту экспорта зерновых культур. Известно, что Турция широко применяет современные агротехнологии. Мы готовы укреплять сотрудничество в данном направлении, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что во время переговоров с Президентом Турции особое внимание было уделено вопросам энергетического комплекса.

– На фоне текущей ситуации на нефтегазовом рынке достигнута договоренность об углублении сотрудничества в этой отрасли. Мы приветствуем планы компании Turkish Petroleum Corporation выйти на рынок Казахстана. Наша страна заинтересована в совместной реализации крупных проектов. В числе приоритетных направлений двустороннего взаимодействия – горнодобывающий комплекс. Турецкие компании обладают богатым опытом в разработке месторождений полезных ископаемых, переработке металлов и производстве лития. В связи с этим я призвал предпринимателей братской страны принять активное участие в наших крупных проектах, - сказал он.

По словам Президента, развитие информационных технологий, использование передовых цифровых подходов в экономике – это требование времени.

– Недавно я подписал Указ о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в систему среднего образования. Считаю это исключительно важным шагом, сделанным для будущего нашей страны. В частности, мы уделяем особое внимание адаптации системы образования под способности каждого ученика, защите их персональных данных, развитию цифровой инфраструктуры и повышению квалификации педагогов в области передовых технологий. Казахстан рассматривает развитие сферы искусственного интеллекта и цифровизации как стратегический приоритет. В этой сфере предприниматели двух стран реализовали ряд успешных проектов. В частности, стоит отметить казахско-турецкие цифровые платформы. Компания Kaspi.kz вдохнет новую жизнь в деятельность турецкой компании Hepsiburada. А Freedom Holding участвует в формировании цифровой экосистемы и брокерских услуг на рынке Турции. Наряду с этим подписан меморандум между турецкой биржей Borsa Istanbul и Международным финансовым центром «Астана». Все это, несомненно, еще больше усилит взаимодействие двух стран в сфере цифровой торговли, – выразил уверенность Глава государства.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров были всесторонне обсуждены вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики.

Президент Турции также отметил, что работа по укреплению взаимодействия между деловыми кругами двух стран будет продолжена.