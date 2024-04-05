Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Подчеркивая символичность встречи в Хиве – сокровищнице исламской цивилизации и архитектуры, президент Казахстана с удовлетворением констатировал успешное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Как отметил глава нашего государства, правительства двух стран активно работают над реализацией достигнутых договоренностей. Планомерно исполняются соответствующие «дорожные карты», идет работа по подписанным соглашениям и торговым контрактам.

Сохраняются неплохие показатели взаимного товарооборота. По итогам прошлого года он составил 4,4 млрд долларов. Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. На сегодня портфель включает 60 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов и созданием более 13 тысяч рабочих мест. Успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.

Лидер Казахстана считает, что казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран

В этой связи глава государства поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли.
Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев рассмотрели региональную повестку дня и сверили часы по вопросам взаимодействия в международных структурах.

Как сообщалось ранее, президент находится с рабочим визитом в Хиве. Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях.

#Токаев #сотрудничество #Узбекистан #программа #встреча

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