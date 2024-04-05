Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях

В ходе рабочего визита в Хиву Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с одним из образцовых предприятий легкой промышленности Узбекистана – ковроткацкой фабрикой HIVA GILAMLARI, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Предприятие, основанное в 1977 году, полностью реконструировано и модернизировано новым инвестором. Здесь функционируют 4 цеха, общая производственная мощность которых составляет 4,2 млн кв. метров ковровых изделий в год.





Главам государств показали цех по производству акриловой пряжи, ткацкие цеха и шоу-рум готовых ковров.

По словам директора предприятия Камола Абдуллаева, произведенные на фабрике ковры, поставляются как на внутренний рынок, так и в страны СНГ, а также КНР и США.

Президенты осмотрели выставку промышленных товаров Узбекистана.

В павильонах были представлены образцы специализированной техники, электротехнического оборудования, селекционные достижения в садоводстве, продукция текстильной, химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также шелковые, кожевенные и ювелирные изделия.