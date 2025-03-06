Казахстан и Узбекистан укрепляют стратегическое партнерство

Международное сотрудничество,Культура
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В Ташкенте состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с помощником президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Стороны обсудили дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами.

В ходе обсуждения культурно-гуманитарного сотрудничества состоялся обмен мнениями по предстоящим совместным мероприятиям, включая организацию гастролей театра имени А. Навои в Астану и Алматы, выставок в Национальном музее Казахстана и Государственном музее искусств Казахстана им. Абылхана Кастеева, а также молодёжного форума в Туркестане.

Стороны выразили уверенность, что проведение этих мероприятий на высоком организационном уровне послужит дальнейшему укреплению дружбы между нашими братскими народами, сложившейся благодаря вниманию и поддержке лидеров Казахстана и Узбекистана.

#Казахстан #культура #Узбекистан

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