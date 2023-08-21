Казахстан и Вьетнам подписали План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

21 августа в рамках официального визита президента Казахстана во Вьетнам заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции РК Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Документ направлен на расширение сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, в частности, расширение номенклатуры поставляемых товаров, взаимодействие в области специальных экономических зон и ведомств по стандартизации, трансферта вьетнамских сельхозтехнологий, развитие сотрудничества между Алматы и Хошимином, Актау и Данангом, а также создание казахстанско-вьетнамского делового совета.

Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-июнь 2023 года составил $610,9 млн, что в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($174,7 млн).

Экспорт из Казахстана во Вьетнам за январь-июнь 2023 года вырос в 4,7 раза и составил $116,6 млн.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

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