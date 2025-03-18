Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия

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Ануар Калмыков

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Японию.

фото с сайта МИД РК

В Токио глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел встречу с Премьер-минист­ром Японии Шигеру Ишибой. Стороны обсудили сос­тояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также совместную работу по линии международных структур.

Мурат Нуртлеу передал Премь­ер-министру слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева. Он подтвердил твердую приверженность Астаны дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

– Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регио­не. Мы решительно настроены на наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Токио, – отметил глава МИД Казахстана.

В свою очередь Шигеру Ишиба заверил, что Правительство Японии решительно настроено укреплять многоплановое взаимодействие с Казахстаном.

Отдельное внимание было уделено развитию кооперации в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и вопросам подготовки к первому саммиту в данном форма­те, а также необходимости поддержания регулярных контактов на высшем уровне.

По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД РК, собеседники выразили обоюдное стремление придать новый импульс двустороннему сотрудничеству.

#Япония #визит #Мурат Нуртлеу

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