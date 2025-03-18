Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия Статьи 18 марта 2025 г. 1:00 5 Ануар Калмыков Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Японию. фото с сайта МИД РК В Токио глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел встречу с Премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также совместную работу по линии международных структур. Мурат Нуртлеу передал Премьер-министру слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подтвердил твердую приверженность Астаны дальнейшему укреплению двусторонних отношений. – Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы решительно настроены на наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Токио, – отметил глава МИД Казахстана. В свою очередь Шигеру Ишиба заверил, что Правительство Японии решительно настроено укреплять многоплановое взаимодействие с Казахстаном. Отдельное внимание было уделено развитию кооперации в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и вопросам подготовки к первому саммиту в данном формате, а также необходимости поддержания регулярных контактов на высшем уровне. По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД РК, собеседники выразили обоюдное стремление придать новый импульс двустороннему сотрудничеству. #Япония #визит #Мурат Нуртлеу