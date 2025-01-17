Казахстан может провести лицензионный отборочный турнир к ОИ - 2028

Президент,Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Олимпийские игры будут проходить в Лос-Анджелесе

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммеда Джалуда Аль-Шаммари и президента Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамеда Юсефа Аль-Ману, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя гостей, президент выразил им признательность за вклад в укрепление сотрудничества и развитие тяжелой атлетики в Казахстане.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, этот вид спорта имеет важное значение для страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.

Глава государства отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане.

В свою очередь Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.

Мохаммед Джалуд Аль-Шаммари, напомнив об успешном выступлении казахстанских спортсменов на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

В завершение глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена «Достық» ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.

#тяжелая атлетика #Токаев #президент

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