Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов

Экономика,Металлургия
36
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Наша страна, обладая одним из богатейших минеральных потенциалов на планете, стремительно выходит на ведущие позиции на мировом рынке металлов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В условиях, когда глобальный энергетический переход и цифровая революция многократно ускоряют спрос на литий, кобальт, редкоземельные элементы и медь, наша страна имеет все основания стать ключевым, незаменимым звеном международных цепочек поставок. Это не просто возможность, это исторический шанс закрепить за собой статус глобального игрока на рынке минералов.

Стратегическое превосходство и уникальные ресурсы

Мировой рынок переживает сейчас тектонический сдвиг, фокусируясь на критически важных минералах. Потребность в этих ресурсах для производства электромобилей, ветровых турбин и систем хранения энергии в ближайшие годы возрастет в десятки раз! Например, спрос на литий к 2040 году может вырасти в 42 раза, а спрос на ключевые элементы, такие как медь, никель и кобальт, к 2035 году как минимум удвоится. К 2040 году глобальный спрос на минералы только для электромобилей и систем хранения энергии может вырасти более чем в 30 раз.

Одновременно с этим мировые запасы этих минералов ограничены, проекты по добыче недостаточно развиты, а сроки получения разрешений в мире часто затягиваются, что создает долгосрочный дефицит предложения и высокий ценовой уровень на ключевые ресурсы.

На этом фоне Казахстан демонстрирует редкое и стратегически выгодное сочетание грамотного менеджмента и ресурсов.

Наша страна уже является крупнейшим в мире производителем урана и обладает значительными, до сих пор не до конца раскрытыми запасами меди, редкоземельных элементов и лития.

Казахстан выгодно отличается своей геополитической стабильностью и нейтральностью: он расположен в центре евразийских торговых маршрутов, являясь надежным и безопасным мостом между Востоком и Западом.

Наконец, наша страна последовательно реализует курс на устойчивое развитие: благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы, Казахстан уверенно позиционирует себя как надежная альтернатива юрисдикциям с более высокими рисками.

Финансовые институты как двигатель роста

Для реализации своего грандиозного потенциала, Казахстан не просто ждет — он создает условия для притока международного капитала. Принятие Кодекса о недрах и недропользовании в 2017 году стало революционным шагом, а инфраструктура Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) служит мощным катализатором притока инвестиций.

МФЦА — это национальный инструмент, способный стимулировать беспрецедентный приток инвестиций и укреплять доверие глобальных партнеров. Его правовая система, основанная на английском общем праве, налоговые льготы и арсенал «зеленого» финансирования делают его идеальной площадкой для листингов, арбитража и создания совместных предприятий.

Цифры говорят сами за себя: по состоянию на июль 2025 года в экономику Казахстана привлечено свыше 15 млрд долларов инвестиций при участии МФЦА, при этом значительная часть этих средств направлена именно в горнодобывающий сектор. Этот стратегический фокус укрепляет мировые цепочки поставок и поддерживает глобальный спрос на чистую энергетику, закрепляя лидирующую роль Казахстана на международном рынке.

Инвестиционная привлекательность и устойчивый рост

Восприятие горнодобывающей отрасли как цикличного сектора ушло в прошлое. Сегодня она признана стратегическим рычагом для обеспечения экономической устойчивости и национальной безопасности. Казахстан активно использует эту тенденцию.

Во-первых, демонстрируется устойчивость сектора: доля горнодобывающей промышленности (металлы) в национальном объеме прямых иностранных инвестиций выросла до 17% в прошлом году, что подчеркивает ее стратегическую привлекательность.

Во-вторых, наблюдается рост привлечения капитала: объем валовых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в горнодобывающую промышленность удвоился за последние пять лет, достигнув к концу 2024 года примерно 3 млрд долларов. Этот рост — прямое свидетельство возобновления и усиления интереса глобальных инвесторов.

В Центральной Азии Казахстан занимает наиболее выгодное положение для привлечения инвестиций, выделяясь своим благоприятным инвестиционным климатом и растущим присутствием международных игроков.

Национальные программы — гарантия успеха

Казахстан не останавливается на достигнутом, а реализует масштабные национальные программы, которые служат гарантией его будущего успеха и лидерства. Основой для расширения ресурсной базы служит Концепция развития геологической отрасли РК на 2023–2027 годы. В развитие этой Концепции утвержден Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы, который предусматривает выделение около 2,4 млрд тенге на расширение ресурсной базы и модернизацию переработки. Происходит активное продвижение вверх по цепочке добавленной стоимости: конкретным, осязаемым результатом стало открытие в ноябре 2024 года первого в Казахстане завода по переработке концентрата вольфрама.

Этот шаг, нацеленный на производство высокочистого сырья, полностью соответствует Стратегии достижения углеродной нейтральности к 2060 году и позиционирует нашу страну не просто как поставщика сырья, а как глобального производителя высокотехнологичных материалов.

Вольфрам критически важен для твердых сплавов, используемых в ветровых турбинах и режущих инструментах, что соответствует стратегии продвижения вверх по цепочке добавленной стоимости.

Казахстан обозначил развитие критических минералов как стратегический национальный приоритет, позиционируя его как важнейший вклад страны в глобальный переход к чистой энергии.

Учитывая прогнозируемую потребность мирового капитала в продукции горно-металлургичекой отрасли в размере около 2,1 трлн долларов к 2050 году, наша страна имеет уникальный шанс заявить о себе как о надежном и устойчивом партнере-лидере в процессе трансформации планетарной экономики.

Казахстан не просто участвует в глобальном энергетическом переходе — он его обеспечивает!

#экономика #металлургия

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
В ноябре продажа валюты из Нацфонда ожидается в размере $600 -700 млн
КГД получит сведения о должниках МФО и коллекторов
Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
Мужчина потрошил диких уток в столичном парке
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
KGIR-2025: Швейцарская компания инвестирует более $700 млн …
Алишер Кожасбаев: Не так просто взять и перестроить экономи…
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]