Наша страна, обладая одним из богатейших минеральных потенциалов на планете, стремительно выходит на ведущие позиции на мировом рынке металлов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В условиях, когда глобальный энергетический переход и цифровая революция многократно ускоряют спрос на литий, кобальт, редкоземельные элементы и медь, наша страна имеет все основания стать ключевым, незаменимым звеном международных цепочек поставок. Это не просто возможность, это исторический шанс закрепить за собой статус глобального игрока на рынке минералов.

Стратегическое превосходство и уникальные ресурсы

Мировой рынок переживает сейчас тектонический сдвиг, фокусируясь на критически важных минералах. Потребность в этих ресурсах для производства электромобилей, ветровых турбин и систем хранения энергии в ближайшие годы возрастет в десятки раз! Например, спрос на литий к 2040 году может вырасти в 42 раза, а спрос на ключевые элементы, такие как медь, никель и кобальт, к 2035 году как минимум удвоится. К 2040 году глобальный спрос на минералы только для электромобилей и систем хранения энергии может вырасти более чем в 30 раз.

Одновременно с этим мировые запасы этих минералов ограничены, проекты по добыче недостаточно развиты, а сроки получения разрешений в мире часто затягиваются, что создает долгосрочный дефицит предложения и высокий ценовой уровень на ключевые ресурсы.

На этом фоне Казахстан демонстрирует редкое и стратегически выгодное сочетание грамотного менеджмента и ресурсов.

Наша страна уже является крупнейшим в мире производителем урана и обладает значительными, до сих пор не до конца раскрытыми запасами меди, редкоземельных элементов и лития.

Казахстан выгодно отличается своей геополитической стабильностью и нейтральностью: он расположен в центре евразийских торговых маршрутов, являясь надежным и безопасным мостом между Востоком и Западом.

Наконец, наша страна последовательно реализует курс на устойчивое развитие: благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы, Казахстан уверенно позиционирует себя как надежная альтернатива юрисдикциям с более высокими рисками.

Финансовые институты как двигатель роста

Для реализации своего грандиозного потенциала, Казахстан не просто ждет — он создает условия для притока международного капитала. Принятие Кодекса о недрах и недропользовании в 2017 году стало революционным шагом, а инфраструктура Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) служит мощным катализатором притока инвестиций.

МФЦА — это национальный инструмент, способный стимулировать беспрецедентный приток инвестиций и укреплять доверие глобальных партнеров. Его правовая система, основанная на английском общем праве, налоговые льготы и арсенал «зеленого» финансирования делают его идеальной площадкой для листингов, арбитража и создания совместных предприятий.

Цифры говорят сами за себя: по состоянию на июль 2025 года в экономику Казахстана привлечено свыше 15 млрд долларов инвестиций при участии МФЦА, при этом значительная часть этих средств направлена именно в горнодобывающий сектор. Этот стратегический фокус укрепляет мировые цепочки поставок и поддерживает глобальный спрос на чистую энергетику, закрепляя лидирующую роль Казахстана на международном рынке.

Инвестиционная привлекательность и устойчивый рост

Восприятие горнодобывающей отрасли как цикличного сектора ушло в прошлое. Сегодня она признана стратегическим рычагом для обеспечения экономической устойчивости и национальной безопасности. Казахстан активно использует эту тенденцию.

Во-первых, демонстрируется устойчивость сектора: доля горнодобывающей промышленности (металлы) в национальном объеме прямых иностранных инвестиций выросла до 17% в прошлом году, что подчеркивает ее стратегическую привлекательность.

Во-вторых, наблюдается рост привлечения капитала: объем валовых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в горнодобывающую промышленность удвоился за последние пять лет, достигнув к концу 2024 года примерно 3 млрд долларов. Этот рост — прямое свидетельство возобновления и усиления интереса глобальных инвесторов.

В Центральной Азии Казахстан занимает наиболее выгодное положение для привлечения инвестиций, выделяясь своим благоприятным инвестиционным климатом и растущим присутствием международных игроков.

Национальные программы — гарантия успеха

Казахстан не останавливается на достигнутом, а реализует масштабные национальные программы, которые служат гарантией его будущего успеха и лидерства. Основой для расширения ресурсной базы служит Концепция развития геологической отрасли РК на 2023–2027 годы. В развитие этой Концепции утвержден Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы, который предусматривает выделение около 2,4 млрд тенге на расширение ресурсной базы и модернизацию переработки. Происходит активное продвижение вверх по цепочке добавленной стоимости: конкретным, осязаемым результатом стало открытие в ноябре 2024 года первого в Казахстане завода по переработке концентрата вольфрама.

Этот шаг, нацеленный на производство высокочистого сырья, полностью соответствует Стратегии достижения углеродной нейтральности к 2060 году и позиционирует нашу страну не просто как поставщика сырья, а как глобального производителя высокотехнологичных материалов.

Вольфрам критически важен для твердых сплавов, используемых в ветровых турбинах и режущих инструментах, что соответствует стратегии продвижения вверх по цепочке добавленной стоимости.

Казахстан обозначил развитие критических минералов как стратегический национальный приоритет, позиционируя его как важнейший вклад страны в глобальный переход к чистой энергии.

Учитывая прогнозируемую потребность мирового капитала в продукции горно-металлургичекой отрасли в размере около 2,1 трлн долларов к 2050 году, наша страна имеет уникальный шанс заявить о себе как о надежном и устойчивом партнере-лидере в процессе трансформации планетарной экономики.

Казахстан не просто участвует в глобальном энергетическом переходе — он его обеспечивает!