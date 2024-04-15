Казахстан на паритетных началах с Узбекистаном и Кыргызстаном намерен построить ГЭС на реке Нарын

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Правительства трех стран готовят соглашение о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, говорится в документе, опубликованном на портале Открытые НПА.

Стороны определяют условия сотрудничества в рамках реализации проекта гидроэлектростанции на реке Нарын в Кыргызстане.

Основные принципы сотрудничества между сторонами, согласно порталу Открытые НПА, гарантированная покупка всего объема вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии организациями, определяемыми сторонами; принятие решений на основе консенсуса; управление режимом работы станции с учетом обеспечения согласованных сторонами объемов попуска воды.

Документом предусматривается создание на территории Кыргызстана акционерного общества в соответствии с законодательством Кыргызстана. Предполагаемое долевое участие государств в капитале АО: КР – 34%, РК – 33%, РУ – 33%.

После реализации проекта активы Камбаратинской ГЭС-1 перейдут Кыргызстану.