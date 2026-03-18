Казахстан направил бизнес-миссию в Монголию

Экономика
65

Казахстан возвращается на рынок Монголии с бизнес-миссией впервые за последние семь лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Торгово-экономическая миссия пройдет в Улан-Баторе при участии Министерства торговли и интеграции и национального оператора QazTrade. В состав делегации вошли казахстанские компании из различных отраслей, от агропромышленного комплекса до фармацевтики и промышленности.  

По итогам 2025 года товарооборот между странами превысил 133 млн долларов, из них экспорт Казахстана 123 млн долларов. По оценкам QazTrade, в среднесрочной перспективе объем торговли может вырасти почти в четыре раза, значит до 500 млн долларов.  

Около 90% экспорта Казахстана в Монголию составляет готовая продукция. Монголия покупает у нас муку, зерно, масло, сладости и напитки, а также строительные материалы, металл и топливо. Отдельный спрос сохраняется на оборудование для горнодобывающей отрасли, химическую продукцию и упаковку. 

«Эта бизнес-миссия для Казахстана не разовая поездка. Дальше будем работать системно. Монголию мы рассматриваем не просто как рынок сбыта, а как полноценного партнера. Здесь есть потенциал для выстраивания цепочек поставок и производственной кооперации»,- отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.  

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]