Казахстан возвращается на рынок Монголии с бизнес-миссией впервые за последние семь лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли
Торгово-экономическая миссия пройдет в Улан-Баторе при участии Министерства торговли и интеграции и национального оператора QazTrade. В состав делегации вошли казахстанские компании из различных отраслей, от агропромышленного комплекса до фармацевтики и промышленности.
По итогам 2025 года товарооборот между странами превысил 133 млн долларов, из них экспорт Казахстана 123 млн долларов. По оценкам QazTrade, в среднесрочной перспективе объем торговли может вырасти почти в четыре раза, значит до 500 млн долларов.
Около 90% экспорта Казахстана в Монголию составляет готовая продукция. Монголия покупает у нас муку, зерно, масло, сладости и напитки, а также строительные материалы, металл и топливо. Отдельный спрос сохраняется на оборудование для горнодобывающей отрасли, химическую продукцию и упаковку.
«Эта бизнес-миссия для Казахстана не разовая поездка. Дальше будем работать системно. Монголию мы рассматриваем не просто как рынок сбыта, а как полноценного партнера. Здесь есть потенциал для выстраивания цепочек поставок и производственной кооперации»,- отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.