Торгово-экономическая миссия пройдет в Улан-Баторе при участии Министерства торговли и интеграции и национального оператора QazTrade. В состав делегации вошли казахстанские компании из различных отраслей, от агропромышленного комплекса до фармацевтики и промышленности.



По итогам 2025 года товарооборот между странами превысил 133 млн долларов, из них экспорт Казахстана 123 млн долларов. По оценкам QazTrade, в среднесрочной перспективе объем торговли может вырасти почти в четыре раза, значит до 500 млн долларов.



Около 90% экспорта Казахстана в Монголию составляет готовая продукция. Монголия покупает у нас муку, зерно, масло, сладости и напитки, а также строительные материалы, металл и топливо. Отдельный спрос сохраняется на оборудование для горнодобывающей отрасли, химическую продукцию и упаковку.