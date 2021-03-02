Казахстан направит гуманитарную помощь Кыргызстану

Казахстан готов направить гуманитарную и военно-техническую помощь Кыргызстану. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды
.
Президент Казахстана сообщил, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы совместного противодействия коронавирусной инфекции. Казахстан подтвердил готовность направить кыргызскому народу очередную партию медицинских изделий и лекарств в качестве гуманитарной помощи.
Кроме того, Глава государства заявил о предоставлении военно-технической помощи вооруженным силам Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является одним из крупных торговых партнеров, а также входит в число ведущих инвесторов Кыргызстана.
"За последние 15 лет мы вложили более 1 млрд долларов в эту страну. Казахские инвесторы вносят весомый вклад в поддержку ключевых отраслей кыргызской экономики и улучшение социальной ситуации. Особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, развитию производственного сектора и финансового рынка. В этой связи мы договорились поддерживать и защищать взаимные инвестиции", – сообщил Президент Казахстана.
Ранее сообщалось, что по итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг
для представителей средств массовой информации.