«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая

Фото: МИД РК

По приглашению китайской стороны заместитель министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

В ходе визита состоялось первое заседание Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран, соответствующий меморандум о создании которого был подписан сторонами в тот же день.

В ходе переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И был обсужден широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также высоко оценили динамику развития казахско-китайских отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия.

«Мы придаем важное значение развитию отношений с Пекином. Между нами установлено всестороннее стратегическое партнёрство, которое укрепляется благодаря личным дружественным контактам наших лидеров», – подчеркнул Нуртлеу.

«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр в регионе, с которым Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран», – заявил глава МИД КНР.

Собеседники с удовлетворением отметили значительную активизацию межрегионального сотрудничества, межведомственного взаимодействия и людских обменов. Важный импульс этому придал взаимный безвизовый режим, вступивший в силу в ноябре прошлого года.

В этот же день Нуртлеу провёл переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Стороны уделили отдельное внимание совместным усилиям по наращиванию торгово-экономических связей. Была подчеркнута необходимость новых подходов в совместном развитии индустриально-инвестиционного и энергетического сотрудничества, включая увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Китай.

Китай по итогам прошлого года стал крупнейшим торговым партнёром Казахстана и страны достигли рекордных показателей.

Двусторонний товарооборот в 2023 году вырос более чем на 30%, составив 41 млрд долларов США. В данном контексте особый акцент был сделан на дальнейшее продвижение совместных экономических и транспортно-логистических проектов, в частности в рамках инициативы «Один пояс – один путь».