Казахстан обыграл Южную Корею на универсиаде в США

Счёт по итогам матча - 5:1 в пользу Казахстана.

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана по хоккею до 22 лет провела свой первый матч на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан сыграл с Южной Кореей и одержал разгромную победу — 5:1.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили Алдияр Нурлан (6-я минута), Максим Мусоров (26-я), Кирилл Полохов (35-я и 37-я) и Максим Мухаметов (39-я).

В составе сборной Южной Кореи отличился Мин Дже Чан (21-я).

Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Венгрии, Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места.

Свой следующий матч казахстанские хоккеисты проведут сегодня, 13 января, со сборной Венгрии.