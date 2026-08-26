Две медали завоевал Казахстан на ЧА по скалолазанию среди юниоров

Спорт

В китайском Гуйяне завершился чемпионат Азии по спортивному скалолазанию среди юниоров

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в женской эстафете в возрастной категории U19. Вторую "бронзу" в копилку страны принесла мужская команда в эстафете в категории U17, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В "боулдеринге" в U19 Кымсан Цой занял 20-е место, Глеб Семешкин - 26-е, Евгений Ким - 27-е. У девушек Лейла Геккеева, Виктория Ильницкая и Амира Кайсар заняли 19-е места, Яна Войтович стала 23-й.

В дисциплине "трудность" Глеб Семешкин занял 18-е место, Евгений Ким - 22-е, Матвей Павлов - 24-е. В женских соревнованиях Виктория Ильницкая стала 16-й, Лейла Геккеева - 17-й, Яна Войтович - 18-й, Амира Кайсар - 20-й.

В "скорости" Роман Курасов занял девятое место. Рашид Хайбуллин стал 10-м, Алихан Татамбай - 11-м, Дмитрий Ананьев - 14-м. Алина Львова дошла до четвертьфинала и заняла восьмое место. Арина Новицкая финишировала девятой, Виктория Ильницкая - 13-й, Ралина Абдулова - 14-й.

В U17 в"боулдеринге" Егор Некрещенный занял 13-е место, Евгений Корнеев - 18-е. У девушек Анна Семешкина стала 20-й, Арина Панченко - 24-й.

В дисциплине "трудность" Евгений Корнеев занял 18-е место, Егор Некрещенный - 21-е. Анна Семешкина завершила соревнования на 20-м месте, Арина Панченко - на 27-м.

В "скорости" Давид Кононов показал 12-й результат, Арсений Тен - 15-й, Вадим Сагинтаев - 19-й. В составе женской команды Таисия Носкова стала 14-й, Амели Аскарова - 17-й, Анастасия Андриенко - 19-й, Анастасия Выродова - 21-й.

#чемпионат #медали #юниоры #скалолазание

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