«Подрастающее поколение должно жить в счастье и благополучии. Для этого мы, как единая нация, обязаны усердно трудиться. Это наше общее дело, гражданский и патриотический долг», – заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе одного из обращений к казахстанцам. Основной своей миссией Президент назвал обеспечение стабильного социально-экономического развития и безопасности страны в это турбулентное, полное опасностей время. О наиболее значимых инициативах главы государства, озвученных в уходящем году, – в интервью с доктором политических наук Андреем Казанцевым

- Андрей Анатольевич, как Вы оцениваете позицию Казахстана на мировой арене по итогам 2025 года? В чём проявляется рост международного авторитета страны?

- В условиях глобальных конфликтов, растущего взаимного непонимания отдельных людей и их групп, народов, стран, кто-то должен помнить о базовых вещах, вроде выживания и прогресса человечества. Причём, эта задача совершенно не противоречит идее собственного выживания как государства и народа. Наоборот, одно тесно связано с другим, и не имеет смысла одно без другого. У меня ощущение, что Казахстан – один из глобальных игроков, который очень хорошо артикулирует в мировой политике именно эту проблему.

По итогам 2025 года Казахстан как игрок мировой политики выглядит уверенным, предсказуемым и зрелым участником международных отношений. Его внешнеполитическая линия опирается на традиционную модель многовекторной политики, которая сформировалась с момента обретения независимости и заключается в готовности к конструктивному сотрудничеству со всеми ключевыми мировыми акторами. Эта модель сформировалась при непосредственном участии нынешнего президента. Важно то, что в последние годы она получила новое научно-экспертное осмысление в рамках сформулированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым концепции глобальной роли Казахстана как «средней державы». Речь в этой концепции идёт не просто о сохранении многовекторного баланса, а о более активной и ответственной роли государства в международных процессах – как посредника, инициатора диалога и поставщика прагматичных решений в условиях глобальной нестабильности.

В контексте описанных выше основ внешней политики можно говорить о том, что Казахстан воспринимается как страна, способная вести содержательный диалог с разными политическими и цивилизационными центрами, предлагая взвешенную, неконфронтационную и профессионально выверенную позицию.

- Какие инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева в глобальной политике стали наиболее заметными и востребованными в уходящем году?

- В 2025 году наиболее заметными и востребованными стали инициативы Касым-Жомарта Токаева, направленные на расширение пространства диалога и укрепление прагматичного международного сотрудничества в условиях высокой глобальной напряжённости. Особое внимание было уделено поддержке дипломатических форматов, нацеленных на снижение конфликтности и развитие экономических и гуманитарных связей между регионами.

В этом контексте я бы лично отметил принципиальную позицию Казахстана в поддержку Соглашений Авраама, которые рассматриваются как один из примеров военно-политической нормализации и расширения сотрудничества на Ближнем Востоке. Поддержка данных соглашений со стороны Казахстана отражает его последовательную ориентацию на практическую дипломатию, диалог и поиск точек соприкосновения между государствами с различными политическими и цивилизационными установками. Это создало политическую основу для углубления в будущем сотрудничества Казахстана с Соединёнными Штатами и Израилем – прежде всего в сферах экономики, инвестиций, высоких технологий, образования.

При этом надо сказать, что Казахстан сохраняет и последовательно развивает все ключевые векторы своего внешнеполитического курса: китайский, российский, европейский, тюркский и т.п. Именно такая сбалансированность позволяет стране не только избегать геополитической поляризации, но и выступать связующим звеном между различными регионами и форматами сотрудничества.

Отдельно стоит отметить активизацию центральноазиатского сотрудничества в 2025 году. Казахстан расположен в определённом регионе мира, нестабильность в мировой экономике и политике сейчас беспрецедентная. К числу наиболее обострившихся проблем этого года, важных для экономики Казахстана, я бы отнёс, например, проблемы с судоходством и поставками нефти на Чёрном море. То, насколько отдельная страна зависит от сложной ситуации в международной торговле и финансах, видно, на мой взгляд, и по сложной динамике курса национальной валюты – тенге – в этом году. Налаживание отношений с соседями по Центральной Азии даёт Астане дополнительную возможность выживать всем вместе в это сложное время.

Казахстан всегда выступал за укрепление координации между государствами региона, развитие внутригосударственных экономических связей, транспортной связанности и механизмов политического диалога. В 2025 году государства Центральной Азии выступали вместе в рамках соответствующих механизмов 5+1 в диалоге с ЕС, Китаем, Россией и США. При этом к центральноазиатскому консультативному формату присоединился Азербайджан, что открывает новые возможности экономической и транспортной интеграции между Центральной Азией и Южным Кавказом, даёт возможность реализовывать новые транспортные решения в условиях растущих рисков.

- Насколько успешно Казахстан реализует роль конструктивного посредника и ответственного участника международных процессов?

Исходя из всего того, что мы говорили выше, Казахстан в нынешнее сложное время достаточно успешно закрепил за собой репутацию конструктивного участника международных процессов. Его посреднический потенциал основан не на давлении, а на доверии, которое формировалось годами, на дипломатическом профессионализме. Казахстан продолжал в 2025 году традицию организации форумов, направленных на мир и взаимопонимание между народами. Можно назвать такие форматы, как Астанинский международный форум, Конгресс лидеров мировых и традиционных религий и др. К этому можно добавить участие Казахстана в совершенно различных форматах политико-дипломатического взаимодействия, связанных с постсоветскими странами, тюркским миром, азиатскими и исламскими странами и т.п.

- Как участие Касым-Жомарта Токаева в ключевых международных форумах повлияло на восприятие Казахстана как надёжного партнёра?

- Токаев – карьерный дипломат с огромным опытом, с блестящим профильным образованием и большими знаниями, например, в области языков и культур разных народов мира. Соответственно, его участие в ведущих международных форумах на совершенно разных направлениях усилило восприятие Казахстана как страны с чёткой прагматичной и одновременно мирной позицией. Его выступления, как правило, отличаются профессионализмом и содержательностью. Такой солидный и классический стиль, естественно, даёт «плюс» в репутацию государства.

- Какие реформы, реализованные под руководством Президента Токаева, Вы считаете наиболее значимыми с точки зрения устойчивого развития и открытости страны?

- С точки зрения устойчивого развития и открытости страны наиболее значимыми являются проводимые в последние годы реформы, направленные на повышение прозрачности управления, взаимодействие с гражданским обществом и адаптацию страны к долгосрочным технологическим и социальным изменениям. Скажем честно, международная ситуация для таких реформ не самая благоприятная. В условиях таких международных кризисов и связанного с ними давления со стороны разных игроков реформы проводить очень тяжело. Но то, что эту линию стараются удерживать, это важно.

В условиях технологической революции, происходящей в современном мире (я напомню про то, что сейчас на американском и, соответственно, глобальном, фондовом рынке лидируют те компании, которые связаны с искусственным интеллектом) особое значение приобретает новая государственная политика в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Казахстан делает сейчас акцент на внедрение ИИ в экономику и государственное управление, на выработку нормативной базы, поддержку научных исследований, подготовку кадров и интеграцию ИИ-решений в сферы образования, медицины и публичных сервисов.

В своём ежегодном Послании народу Президент Токаев уделил центральное место теме цифровизации и искусственного интеллекта, обозначив их как ключевой фактор устойчивого развития страны в ближайшие годы. В документе чётко сформулирована стратегическая задача превращения Казахстана в полноценную цифровую страну в течение трёх лет с опорой на ИИ-технологии в экономике, государственном управлении, образовании и социальной сфере. Поставлены задачи по внедрению ИИ в такие стратегические сферы, как сельское хозяйство, образование и здравоохранение, включая более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в учебный процесс и подготовку кадров.

- Усилилась ли в этом году региональная и глобальная роль Казахстана?

- С учётом всего, что мы говорили выше, Казахстан оказался открыт глобальности, но одновременно во многом далёк от тех скандалов и конфликтов, которые сотрясают информационное пространство современного мира. И это хорошее сочетание. При этом страна продолжает работать над базовыми вещами, которые в долгосрочной перспективе определят жизнь человечества, – вроде мирного сотрудничества и технологического прогресса. Казахстан позиционируется как один из ключевых стабилизирующих факторов в Центральной Азии, как мост между различными геополитическими и экономическими пространствами в современной мировой политике. Это хороший дипломатический задел на будущее.