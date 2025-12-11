Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам Касым-Жомарта Токаева, имеется значительный потенциал для укрепления связей в транспортно-логистической сфере.

– Мы должны эффективно использовать стратегически выгодное расположение наших стран. На сегодняшний день через Казахстан проходит около 85 процентов сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем. В связи с этим особое значение приобретает развитие транспортного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран. Это важный проект, отвечающий интересам обеих сторон. Казахстан начал работу по модернизации железных дорог, строительству транспортных магистралей и активизации судоходства на Каспийском море. Мы пригласили иранских инвесторов присоединиться к этим инициативам и готовы подготовить специальные предложения и предоставить льготы для заинтересованных представителей частного сектора. Мы рассматриваем Иран как «ворота» для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на Африканский континент.

Он также выразил искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие, подчеркнул Президент Казахстана. Глава государства полагает, что межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран.