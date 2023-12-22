Казахстан подписал важное соглашение по безопасности полетов

Авиационная администрация Казахстана и EASA подписали соглашение в области безопасности полетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Минтранспорта РК

Фото: пресс-служба КГА

При координации министерства транспорта Европейское агентство безопасности полетов (EASA) и Авиационная администрация Казахстана (ААК) подписали соглашение, которое позволит повысить стандарты безопасности в казахстанском секторе воздушного транспорта, улучшить эффективность регулирования, привести их в соответствие с международными стандартами и стандартами ЕС, использовать успешную модель EASA для достижения этих целей.

В КГА подчеркнули, что модель EASA известна своим комплексным подходом к регулированию. Она будет способствовать усовершенствованию контроля и надзора за безопасностью полетов и процессов регулирования.

А приведение стандартов гражданской авиации Казахстана в соответствие с международными стандартами и стандартами Европейского союза имеет решающее значение для обеспечения операционной совместимости, последовательности и сотрудничества с мировым авиационным сообществом и странами-членами ЕС.