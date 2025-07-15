Продкорпорация приняла участие в Китайской международной зерновой торговой ярмарке (China Grain Trade Conference), которая прошла в городе Шэньян с 12 по 14 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК

Фото: Минсельхоз РК

Национальный оператор презентовал экспортный потенциал казахстанской пшеницы, ячменя, бобовых и масличных культур посетителям выставки. Особое внимание было уделено возможностям прямых поставок отечественной агропродукции на китайский рынок.

Мероприятие объединило более 2 000 участников, в числе которых ведущие зерновые корпорации, логистические компании, научные и финансовые учреждения из Китая и других стран мира. На полях выставки-ярмарки прошли переговоры с потенциальными китайскими импортерами, трейдерами, а также отраслевыми ассоциациями КНР.

Китайская зерновая ярмарка демонстрирует не только экспортные возможности, но и последние мировые тенденции агропищевой индустрии. В частности, на крупнейшей площадке были представлены инновационные решения в переработке зерна, новейшая зерноуборочная техника, сельскохозяйственное и пищевое оборудование для производства продуктов питания.

Представительство Продкорпорации в Пекине выступает проводником казахстанских агроэкспортеров на китайский рынок, помогает им налаживать деловые контакты и находить каналы сбыта. Такая поддержка помогает предприятиям закрепиться в Китае и способствует формированию устойчивого имиджа Казахстана как надежного поставщика качественного зерна.

Ранее при содействии представительства Продкорпорации казахстанские агропредприятия поставили кормовую муку и подсолнечное масло китайским партнерам.

Китайская международная зерновая торговая ярмарка организована Зерновым Комитетом Китайского совета содействия международной торговле и Национальным центром зерновой торговли Государственного управления по делам продовольствия и стратегических резервов. Соорганизатором мероприятия стала Китайская ассоциация международного обмена в сельском хозяйстве.