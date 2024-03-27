Казахстан получит ряд преимуществ при транспортировке российской нефти в КНР

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в КНР от 24 декабря 2013 года, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как пояснила в своем содокладе депутат Вера Ким, протокол направлен на уточнение компетентных органов сторон, объемов российской нефти, подлежащей долгосрочной транспортировке, а также направлений транспортировки. При этом Казахстан получает ряд преимуществ от реализации данного документа.
«Первое – Казахстан получает возможность реализовать собственную нефть путем замещения российской нефти. Второе – за транспортировку российской нефти через Казахстан в страну ежегодно поступит 171 миллион долларов США. За 10 лет 1,7 млрд. долларов США. Третье – загружаются производственные мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода», - пояснила депутат.