Казахстан получит ряд преимуществ при транспортировке российской нефти в КНР

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в КНР от 24 декабря 2013 года, передает корреспондент Kazpravda.kz