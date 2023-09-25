Казахстан пригласил вьетнамские компании создать совместное производство

Фото: пресс-служба правительства РК

Между Казахстаном и Вьетнамом нет серьезных барьеров для активного развития всестороннего сотрудничества — так охарактеризовали участники встречи взаимоотношения двух стран. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Активно растет совместный товарооборот, развивается туризм, транспортная инфраструктура. Между странами подписаны важные документы, направленные на укрепление казахстанско-вьетнамских связей, в том числе «План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.». Документ предусматривает комплекс совместных мероприятий между госорганами стран, направленных на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Одним из перспективных направлений взаимодействия является сельское хозяйство. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна и муки. Увеличил экспорт масличных культур до 1 млн тонн. Мы видим большой потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам по 100 товарным позициям на сумму свыше $600 млн. Приглашаем наших вьетнамских партнеров к реализации совместных инвестиционных и технологических проектов в сельскохозяйственном секторе, металлургии», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Вице-премьер отметил большой потенциал взаимодействия в сфере редкоземельных металлов, текстильной промышленности.

«Насколько нам известно, во Вьетнаме быстрыми темпами развивается производство полупроводников. Приглашаем вьетнамские компании к активному сотрудничеству в этом направлении. Также очень перспективным направлением является текстильная промышленность и производство кожаных изделий, в которых у Вьетнама есть богатая наработанная практика. С учетом наших планов по созданию хлопкового кластера на юге Казахстана, мы могли бы создать совместное производство в этой сфере», — предложил он.

Со своей стороны, Нгуен Хак Динь отметил перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.

«У наших стран давние добрые и хорошие отношения, нет барьеров для развития сотрудничества, но есть огромный потенциал для его усиления», — заявил он.

Как отметили в пресс-службе, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом за 2022 год составил $528,3 млн, что на 23,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($426,2 млн). Экспорт из Казахстана во Вьетнам за 2022 год вырос на 54,8% ($125,4 млн), импорт — на 16,7% ($402,9 млн).

Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-июль 2023 года составил $686,9 млн, что в 3,4 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($204,5 млн).