Казахстан примет участие в разработке нефтегазовых месторождений в Афганистане. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Мажилисе РК, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По вопросу недропользования большая перспектива имеется. Как вы знаете, в Афганистане большие объемы нефти, меди, бериллия, марганца и олова. В настоящее время компаниями "КазМунайГаз" и "Казгеология" ведутся переговоры по отбору потенциальных проектов", – сказал Тимур Токтабаев.
По словам вице-министра, на сегодняшний день отобран ряд афганских месторождений, разработка которых планируется совместно с Казахстаном.
"Эти месторождения сейчас находятся также в проработке. По всем этим направлениям работа проводится, мы ожидаем в ближайшее время результатов", – отметил Тимур Токтабаев.
Ранее сообщалось, что в текущем году Казахстан планирует начать экспорт
нефтепродуктов в страны Центральной Азии.