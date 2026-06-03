Казахстан закрепил профицит электроэнергии

По итогам пяти месяцев этого года в Казахстане объем выработки электроэнергии составил 53,6 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 53,3 млрд кВт·ч, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго
Таким образом, профицит производства электроэнергии составил около 300 млн кВт·ч.
"Стабильный профицит свидетельствует о сбалансированном развитии энергосистемы страны, устойчивой работе генерирующих мощностей и надежном обеспечении внутреннего спроса на электроэнергию.
В 2026 году планируется обеспечить выработки электроэнергии на уровне 126,5 млрд кВт/ч", - говорится в сообщении ведомства.
В текущем году в Казахстане ожидается ввод 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. В частности, будут введены 4 газовые станции, а также планируется расширение двух электростанции.
Кроме того, будут введены 10 новых объектов ВИЭ, включая 4 ветроэлектростанции, 5 солнечных электростанций и 1 гидроэлектростанцию.
Реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.