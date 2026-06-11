Бектенов обсудил с Гелером развитие титановой отрасли Казахстана

Экономика

Они обсудили вопросы устойчивого развития предприятия, реализации инвестпроектов и дальнейшего укрепления позиций Казахстана на глобальном рынке титана

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Сильваном Гелером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

АО «УКТМК» является одним из крупнейших вертикально интегрированных производителей титана в мире с полным циклом производства – от добычи сырья до выпуска готовой продукции. 

По итогам 2025 года реализовано порядка 12 тыс. тонн титана на сумму около 87 млрд тенге. На текущий год прогнозируется рост производства титановых слитков и сплавов на 7%. Продукция предприятия используется в авиакосмической отрасли, нефтехимической и атомной промышленности, медицине, судостроении. Доля казахстанского титана на глобальном рынке авиакосмической отрасли составляет около 20%. УКТМК является одобренным поставщиком для ведущих мировых производителей, среди которых Boeing, Airbus, Safran, Rolls-Royce, TIMET, Howmet Aerospace, Dynamet, PCC, POSCO и другие международные промышленные корпорации.

Внимание уделено инвестиционной программе УКТМК до 2033 года. Она включает 25 проектов на общую сумму 255,5 млрд тенге. Среди них – строительство нового цеха по производству губчатого титана с увеличением проектной мощности предприятия на 10 тыс. тонн в год; модернизация газоочистного оборудования, внедрение единой промышленной MES-системы, а также запуск платформы искусственного интеллекта и аналитики для анализа производственных данных, энергопотребления, технологического контроля и промышленной безопасности. Реализация данных проектов позволит снизить себестоимость продукции, повысить энергоэффективность и расширить производственные мощности предприятия.

Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения сырьевой базы, развития международной промышленной кооперации, сохранению экспортного потенциала и повышению конкурентоспособности титановой продукции на внешних рынках.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие УКТМК соответствует задачам, поставленным Главой государства по укреплению обрабатывающей промышленности, выпуску продукции высоких переделов и встраиванию Казахстана в глобальные производственные цепочки.

#переговоры #Бектенов #Титан #УКТМК

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