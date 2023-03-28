Казахстан ратифицировал Договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы

Ратификация договора позволит юридически закрепить обозначение линии казахстанско-узбекской государственной границы на местности, завершить ее международно-правовое оформление и устранить возможные предпосылки для возникновения территориальных споров.
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы».
Текст закона опубликован в печати.
Ранее документ был одобрен Сенатом.
В соответствии с договором начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.
Ратификация договора позволит юридически закрепить обозначение линии казахстанско-узбекской государственной границы на местности, завершить ее международно-правовое оформление и устранить возможные предпосылки для возникновения территориальных споров с Республикой Узбекистан.