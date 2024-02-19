Казахстан ратифицировал протокол о пунктах пропуска Кыргызстана

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"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, закон продлевает до 108 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызской Республики по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на таможенной границе Евразийского экономического союза.