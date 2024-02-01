Кыргызстану в четвертый раз продлили сроки оснащения пунктов пропуска на границе

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Законом предусматривается ратификация внесения изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Предлагается продлить до 108 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызской Республики по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на таможенной границе Евразийского экономического союза.

Отметим, что ранее страны ЕАЭС три раза утверждали Кыргызстану отсрочку оснащения пунктов пропуска на границе