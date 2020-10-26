Казахстан ратифицировал Протокол об изменениях в Договор о ЕАЭС
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Текст закона публикуется в печати.
Как отмечается в заключении к законопроекту, в связи с истечением указанного срока Протоколом предусматривается закрепить новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин на постоянной основе для Республики Армения – 1,220 %, Республики Беларусь – 4,860 %, Республики Казахстан – 6,955 %, Кыргызской Республики – 1,900 %, Российской Федерации – 85,065 %.
Министр национальной экономики Руслан Даленов отметил, что указанные нормативы призваны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.