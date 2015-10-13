Казахстан ратифицировал соглашение о присоединении к ВТО
Главой государства подписан Закон К "О ратификации Протокола о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Таким образом, наше государство со своей стороны выполнило все необходимые нормы для вступления в организацию.
В декабре в столице Кении Найроби завершится формальная процедура принятия Казахстана в полноправные члены организации, передает ortcom.kz.