Фото: t.me/aqorda_resmi

Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Текст Закона публикуется в печати.

Соглашение направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.