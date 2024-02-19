Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Текст закона публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

–  Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц», – говорится в сообщении.

Соглашением предусмотрен порядок реадмиссии граждан государств сторон, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства, порядок и сроки подачи ходатайства о реадмиссии и его содержание, прилагаемые к ходатайству документы, реадмиссия по ускоренной процедуре.

Также предусмотрена процедура транзита через территорию запрашиваемой стороны из запрашивающей стороны в государство назначения, выдача проездного документа лицу, подлежащему реадмиссии и порядок о расходах, о защите персональных данных лиц, подлежащих реадмиссии.

 

#закон #Эстония #реадмиссия лиц

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