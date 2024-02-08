Казахстан и Эстония будут сотрудничать по реадмиссии граждан

Международное сотрудничество, Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом «Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: ria.ru

Как отметила сенатор Айнур Аргынбекова, целью закона является создание правовой основы для эффективного сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в сфере противодействия незаконной миграции, установления эффективных процедур идентификации и организации возвращения лиц, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств cторон, а также упрощения транзита таких лиц.

Эстонской стороной соглашение ратифицировано.

На сегодня Казахстан заключил 18 двусторонних соглашений о реадмиссии со странами ближнего и дальнего зарубежья. Прорабатываются вопросы подписания аналогичных договоров еще с 32-мя государствами.

- Предметом cоглашения выступает реадмиссия лиц, означающая процедуру добровольного возврата граждан, граждан третьих государств, лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории сторон соглашения, не имеющих возможности вернуться на родину ввиду утери документов, удостоверяющих личность или нарушения миграционного законодательства, - сказала сенатор.

Соглашением предусмотрен порядок реадмиссии граждан государств сторон, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства, порядок и сроки подачи ходатайства о реадмиссии и его содержание, прилагаемые к ходатайству документы, реадмиссия по ускоренной процедуре.

Также предусмотрена процедура транзита через территорию запрашиваемой стороны из запрашивающей стороны в государство назначения, выдача проездного документа лицу, подлежащему реадмиссии и порядок о расходах, о защите персональных данных лиц, подлежащих реадмиссии.

- Компетентными органами по реализации cоглашения определены: от казахстанской стороны - министерство внутренних дел; от эстонской - департамент полиции и пограничной охраны. В целом, в соглашении в полной мере определен организационно-правовой механизм реализации двустороннего сотрудничества сторон по вопросу реадмиссии лиц, благодаря которому на практике будут решаться все вопросы процедурного характера. Реализация соглашения не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, - отметила Айнур Аргынбекова.

#сотрудничество #Сенат #соглашение #Эстония #реадмиссия

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