Казахстан разгромно обыграл команду Сан-Марино

Завершился матч сборной Казахстана в отборе к Евро-2024 в пользу команды Магомеда Адиева, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: sportx.kz

Встреча в итальянской Парме завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Магомеда Адиева.

В первом тайме на 37-й минуте ворота хозяев распечатал Ян Вороговский, подкарауливший отскок от защитника в штрафной соперника.

Следующий гол был забит во второй половине встречи. На 64-й минуте капитан команды Асхат Тагыберген уверенно реализовал пенальти, назначенный греческим арбитром Анастасиосом Папапетру за игру рукой защитника сборной Сан-Марино.

Окончательный результат в компенсированное время установил Бахтиер Зайнутдинов.

В следующем матче подопечные Адиева сыграют в Белфасте против Северной Ирландии. Игра пройдет в ночь на 20 июня.

Отметим, что Казахстан набрал шесть очков. По столько же баллов у Дании, Финляндии и Словении. Северная Ирландия набрала три очка. У Сан-Марино ноль баллов.