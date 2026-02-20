Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов

Экономика
69

Казахстан закрепил за собой статус ключевого партнера американской корпорации Wabtec в регионе СНГ и на глобальном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: rail-news.kz

По словам вице-президента по полевым сервисам и управлению техническим обслуживанием в странах СНГ и Монголии Wabtec Corporation Гайни Дуйсеновой, за 27 лет работы в стране выпущено более 700 локомотивов. Сегодня они обеспечивают перевозки не только в Казахстане, но и по всей Центральной Азии. Мощность завода ЛКЗ составляет 100 единиц техники в год, а уровень локализации превысил 40%. Кроме того, в будущем планируется начать выпуск локомотивов с системой Common Rail для сокращения выбросов и расхода топлива.

— На нашем заводе мы производим на сегодняшний день капитальный ремонт, и 50% парка, эксплуатируемого в Казахстане, уже прошли капитальный ремонт двигателя. На этом же заводе будут производиться новые дизельные двигатели. Таким образом, Казахстан на всем регионе СНГ и также глобально по миру является вторым крупнейшим партнером для компании Wabtec по производству, — отметила Гайни Дуйсенова.
#Казахстан #локомотивы #Wabtec

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Дети белой птицы
Нейросеть выводит команды на поле
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
А надо ли так?
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Туркестан стал площадкой для новых экономических решений тю…
Сформирован предварительный пул проектов «Заказа на инвести…
В Великобритании зафиксирован рекордный уровень безработицы
Меры по диверсификации экономики рассмотрели в Правительств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]