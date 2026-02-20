Фото: rail-news.kz

По словам вице-президента по полевым сервисам и управлению техническим обслуживанием в странах СНГ и Монголии Wabtec Corporation Гайни Дуйсеновой, за 27 лет работы в стране выпущено более 700 локомотивов. Сегодня они обеспечивают перевозки не только в Казахстане, но и по всей Центральной Азии. Мощность завода ЛКЗ составляет 100 единиц техники в год, а уровень локализации превысил 40%. Кроме того, в будущем планируется начать выпуск локомотивов с системой Common Rail для сокращения выбросов и расхода топлива.

— На нашем заводе мы производим на сегодняшний день капитальный ремонт, и 50% парка, эксплуатируемого в Казахстане, уже прошли капитальный ремонт двигателя. На этом же заводе будут производиться новые дизельные двигатели. Таким образом, Казахстан на всем регионе СНГ и также глобально по миру является вторым крупнейшим партнером для компании Wabtec по производству, — отметила Гайни Дуйсенова.