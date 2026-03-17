Казахстан усиливает поддержку туризма: что изменит новый закон для отрасли и путешественников

Туризм
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Система изменений направлена на формирование устойчивой базы для развития внутреннего и въездного туризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Закон направлен на улучшение условий для развития туристской отрасли и повышения эффективности мер государственной поддержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным министерства, в рамках нового закона уточнены основные понятия туристского законодательства: гид, экскурсовод, туристские ресурсы и объекты туризма. Исключена обязательная привязка гидов и экскурсоводов к форме индивидуального предпринимательства, что позволяет профессионалам работать независимо от организационно-правовой формы.

Закон вводит правовое регулирование визит-центров. Определены их правовая природа, функции, порядок размещения и отнесение к объектам туризма. Центры станут ключевыми точками информирования туристов о маршрутах, сервисах и инфраструктуре, обеспечивая единый стандарт обслуживания как для казахстанских, так и иностранных гостей.

Законом также уточнены меры государственной поддержки туристской инфраструктуры. Предусмотрено возмещение части затрат предпринимателей на строительство и реконструкцию визит-центров, объектов придорожного сервиса, мест размещения туристов, приобретение техники для горнолыжных курортов и туристского транспорта.

Предусмотрены меры поддержки туроператоров, включая субсидирование затрат, а также ускорение прохождения туристских автобусов через пункты пропуска на государственной границе. Кроме того, посещение национальных парков для детей будет бесплатным.

Введён мониторинг целевого использования объектов, получивших поддержку, сроком на 5 лет, а также контроль за санитарно-гигиеническими узлами на туристских ресурсах.

Система изменений направлена на формирование устойчивой базы для развития внутреннего и въездного туризма, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и привлечение квалифицированных специалистов. Закон также закрепляет полномочия государственных органов по определению приоритетных туристских территорий и взаимодействию туристских информационных центров с организациями, созданными для поддержки отрасли.

Принятые меры создают условия для развития инфраструктуры, повышения качества туристских услуг и укрепления позиций Казахстана как безопасного и привлекательного направления для путешествий.

#закон #поддержка #туризм

Популярное

Все
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Декаду открыли новосельем
Золотой график побед
Экзамен в Италии сдан на отлично
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
Безграничная сила женщины
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Серебряный марафон в Номи
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Ставка на рентабельность
«Бриллиантовые» сердца
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Китайская блогерша сняла вирусные ролики на фоне красот Ман…
Роскошные отели Дубая резко снизили цены из-за войны в Иране
Лучшие туристические аулы определят в Казахстане
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]