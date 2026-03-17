Система изменений направлена на формирование устойчивой базы для развития внутреннего и въездного туризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Закон направлен на улучшение условий для развития туристской отрасли и повышения эффективности мер государственной поддержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным министерства, в рамках нового закона уточнены основные понятия туристского законодательства: гид, экскурсовод, туристские ресурсы и объекты туризма. Исключена обязательная привязка гидов и экскурсоводов к форме индивидуального предпринимательства, что позволяет профессионалам работать независимо от организационно-правовой формы.

Закон вводит правовое регулирование визит-центров. Определены их правовая природа, функции, порядок размещения и отнесение к объектам туризма. Центры станут ключевыми точками информирования туристов о маршрутах, сервисах и инфраструктуре, обеспечивая единый стандарт обслуживания как для казахстанских, так и иностранных гостей.

Законом также уточнены меры государственной поддержки туристской инфраструктуры. Предусмотрено возмещение части затрат предпринимателей на строительство и реконструкцию визит-центров, объектов придорожного сервиса, мест размещения туристов, приобретение техники для горнолыжных курортов и туристского транспорта.

Предусмотрены меры поддержки туроператоров, включая субсидирование затрат, а также ускорение прохождения туристских автобусов через пункты пропуска на государственной границе. Кроме того, посещение национальных парков для детей будет бесплатным.

Введён мониторинг целевого использования объектов, получивших поддержку, сроком на 5 лет, а также контроль за санитарно-гигиеническими узлами на туристских ресурсах.

Система изменений направлена на формирование устойчивой базы для развития внутреннего и въездного туризма, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и привлечение квалифицированных специалистов. Закон также закрепляет полномочия государственных органов по определению приоритетных туристских территорий и взаимодействию туристских информационных центров с организациями, созданными для поддержки отрасли.

Принятые меры создают условия для развития инфраструктуры, повышения качества туристских услуг и укрепления позиций Казахстана как безопасного и привлекательного направления для путешествий.