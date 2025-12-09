Казахстан – в списке шести уникальных трансконтинентальных стран

Айман Аманжолова
Лишь немногие государства занимают по-настоящему уникальное положение, располагаясь сразу в нескольких частях света. Среди них — Казахстан, Турция, Индонезия, Россия, Египет и Панама; каждая из этих стран одновременно относится к двум мировым регионам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан, крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, занимает пространство между Европой и Азией — хотя и небольшая, но символически важная его часть лежит к западу от реки Урал. С момента запуска китайской инициативы «Пояс и путь» Казахстан стал ключевым транзитным узлом евразийской торговли. Страна получает выгоду от железнодорожных и трубопроводных маршрутов, связывающих Европу и Азию.

Турция, расположенная на перекрестке Европы и Азии, остается ключевым игроком в современных дипломатических процессах. Босфорский пролив — один из важнейших мировых судоходных маршрутов — буквально разделяет страну на две части.

Индонезия, крупнейший в мире архипелаг, лежит между Азией и Океанией; ее восточные острова Папуа формируют крайнюю восточную точку страны. Согласно данным CIA World Factbook, Индонезии принадлежит более 17 000 островов, что делает ее трансконтинентальное пространство огромным и невероятно культурно разнообразным.

Египет, издавна прославленный как колыбель древней цивилизации, соединяет Африку и Азию через Синайский полуостров. Этот регион снова в центре мировых новостей из-за напряженности в Красном море и изменений торговых маршрутов, что подчеркивает стратегическое значение Египта. На египетский Суэцкий канал приходится около 12% мирового товарооборота.

Россия остается самой известной трансконтинентальной державой, разделенной между Европой и Азией Уральскими горами. Около 77% территории России расположено в Азии, но примерно 75% населения живет в европейской части страны.  

Панама, соединяющая Северную и Южную Америку, обязана своей глобальной значимостью Панамскому каналу, который сегодня испытывает давление из-за ограничений, вызванных засухой и сокращением возможностей для международного судоходства. Трансконтинентальное положение Панамы усиливает ее геополитическую ценность как физического и экономического связующего звена.

