Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в Правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, принято несколько решений, направленных на защиту внутреннего рынка и обеспечение устойчивого экономического роста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе Министерства туризма и спорта МВК одобрила применение  разрешительного порядка на ввоз игровых автоматов на территорию Казахстана сроком на 6 месяцев. Ввоз будет осуществляться исключительно организациями, имеющими государственную лицензию на деятельность в сфере игорного бизнеса. Соответствующий механизм лицензирования вводится в рамках реализации Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.

Также на МВК рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего применения экспортной таможенной пошлины на вывоз семян подсолнечника, действующей с 4 февраля 2023 года, в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну.

За время действия пошлины в бюджет поступило 24,1 млрд тенге. Как известно, уплаченные пошлины поступают в бюджет страны, из которого в дальнейшем получают субсидии сельхозтоваропроизводители. Кроме того, за три года действия пошлины  производство подсолнечного масла в стране увеличилось в 2,5 раза, экспорт – в 4,8 раза. Так, Казахстан впервые вышел в ТОП-10  экспортеров подсолнечного  масла, заняв 8-е место.

В результате введения ЭТП цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке стабилизировались: сегодня средняя цена составляет около 843 тенге за литр (против более чем 900 тенге в январе 2023 года, до введения ЭТП). В то же время, по информации производителей семян подсолнечника, во время уборочной кампании закупочные цены на семена подсолнечника остаются ниже ожидаемого ими уровня.

По итогам обсуждения Агентству по защите и развитию конкуренции поручено провести анализ рынка оптовой реализации подсолнечного масла и анализ закупочных цен маслоперерабатывающих предприятий, после чего вопрос будет повторно рассмотрен на очередном заседании комиссии.

Решением МВК продлен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на срок в 6 месяцев. Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость.

Также продлен на 6 месяцев запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранено действие квоты на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота в объеме 120 тыс. голов.

