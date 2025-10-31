В условиях, когда цена на золото превышает 4000 долларов США за тройскую унцию (единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма), именно крупнейшие неразработанные запасы указывают на страны, которые определят следующую волну глобальной добычи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Представленная инфографика ранжирует государства по оцененным экономически рентабельным запасам желтого металла, показывая, где может сосредоточиться будущее инвестирование в горнодобывающую отрасль.

За основу для инфографики взяты данные Геологической службы США. Учтены общие неразработанные резервы, выраженные в тоннах и оцененные по цене 4 362 долларов США за тройскую унцию.

Россия и Австралия делят первое место в мире по объемам недобытого золота, располагая каждая примерно 12 000 тоннами. Совместно их резервы оцениваются в 1,7 триллиона долларов США для каждой страны.

В Австралии большая часть нетронутых запасов сконцентрирована в богатых ресурсами поясах Западной Австралии, в особенности в кратоне Илгарн, где находятся многие из крупнейших существующих и неосвоенных месторождений страны.

Среди стран с формирующейся экономикой выделяются Индонезия, Перу и Бразилия. Запасы Индонезии в 3800 тонн выводят ее на четвертое место в мире, в то время как Перу и Бразилия располагают каждая от 2400 до 2500 тонн.

Соединенные Штаты и Китай, будучи крупными производителями, по-прежнему обладают существенными неразработанными резервами — около 3000 тонн у каждой. Однако большая часть новой мировой разведки сегодня ведется в Африке — таких странах, как Гана, Мали и Танзания. На континенте же лидером рейтинга является ЮАР с запасами в 5000 метрических тонн.

На май 2024 года, запасы золота в Казахстане составляли 20 тысяч тонн. Этого хватит на 20–25 лет при добыче 90 тонн золота в год.

Также известно, что балансовые запасы разведанных месторождений в стране составляют более 2,2 тысяч тонн золота, а прогнозные ресурсы на перспективных площадях, требующие разведки и оценки, могут составлять более 12,7 тысяч тонн, то есть в шесть раз выше.

По данным Геологической службы США (USGS), объём добычи золота в Казахстане в 2023 году составил 130 тонн.