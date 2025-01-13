Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан

Международное сотрудничество,Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

При этом объемы поставок зерна в обе страны увеличены в 2 раза

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продолжает укреплять свои позиции на международных рынках зерна. По данным КТЖ, по итогам 2024 года перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе экспорт составил 8,1 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В числе экспортных направлений: Узбекистан (3,3 млн тонн), Китай (1,7 млн тонн). В Таджикистан поставлено 1,2 млн тонн зерновых, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. В Кыргызстан экспортировано 140 тыс. тонн зерна, что в 1,9 раза больше показателя 2023 года.

Восстановлены рынки Ирана и Азербайджана. Объемы поставок зерна в Иран увеличились в 2 раза (526 тыс. тонн), в Азербайджан - в 1,8 раза (211 тыс. тонн).

«С сентября по декабрь 2024 года перевезено 5 млн тонн зерна нового урожая, что на 50% больше аналогичного периода 2023 года. Объемы экспорта выросли на 57% и составили 3,9 млн тонн. В том числе в Узбекистан экспортировано 1.5 млн тонн (рост 45%), в Таджикистан - 633 тыс. тонн (57%), Афганистан - 190 тыс. тонн (51%), Китай - 592 тыс. тонн (2%)», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Поставки в Иран увеличены в 30 раз, составив 455 тыс. тонн, в Азербайджан экспортировано 188 тыс. тонн (в сентябре-декабре 2023 г. поставок не было), добавили в Минсельхозе.

#Иран #рынок #Азербайджан #экспорт #зерно #поставки

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