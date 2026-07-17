«Казахстан вперед ведут всего две вещи»: Нурторе Жусип назвал главные условия развития страны

Известный общественный деятель Нурторе Жусип считает, что основой успеха развитых государств являются трудолюбие и железная дисциплина. По его мнению, умение эффективно распоряжаться временем, ответственность и порядок в повседневной жизни напрямую влияют на развитие любой страны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Он отметил, что распространенная в казахстанском обществе привычка начинать торжества с многочасовым опозданием и проводить мероприятия до глубокой ночи приводит не только к потере времени, но и нарушает биологические ритмы человека. Недостаток сна и полноценного отдыха снижает производительность труда и мешает добиваться качественных результатов. Поэтому соблюдение режима сна и ответственное отношение к своему здоровью, по его словам, являются важными условиями для будущего страны.

Жусип также подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции именно благодаря дисциплине и бережному отношению ко времени Япония, Южная Корея и многие европейские государства смогли добиться высоких результатов. Он убежден, что молодежи необходимо отказаться от бесцельного образа жизни, соблюдать режим и ценить свое время. Только так можно внести реальный вклад в развитие Казахстана.

«Если посмотреть на развитые и наиболее успешные страны, то первое, что их объединяет, – это дисциплина. Именно она позволила им выйти на высокий уровень. Это дисциплина в работе – с момента прихода на работу и до окончания рабочего дня, а также порядок в повседневной жизни. Труд и дисциплина – две главные силы, которые способны двигать казахстанское общество вперед. Мы поставили перед собой цель войти в число 50 наиболее развитых стран мира. Недаром говорят: "Если времена требуют хитрости лисы, стань борзой". Это означает, что успех зависит от правильных методов, действий и четкой цели», – сказал Нурторе Жусип.

В завершение общественный деятель призвал молодежь уделять особое внимание режиму сна и напомнил, что здоровье является основой продуктивной жизни.