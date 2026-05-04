Казахстан впервые в истории вышел в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису поборется за выход в четвертьфинал командного чемпионата мира в Лондоне (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В 1/16 финала наша команда сыграла против Испании. В первом матче Алан Курмангалиев выиграл у Альваро Роблеса (3:1).

Удвоил преимущество Кирилл Герасименко, победивший Хуана Переса (3:1).

Испанцы усилиями Даниэля Берзосы сократили отставание. Спортсмен обыграл нашего Айдоса Кенжигулова (3:1).

Точку поставил Кирилл Герасименко. Казахстанец одержал победу над Альваро Роблесом (3:0).

Итоговый счет составил 3:1. Наша команда пробилась в 1/4, где встретится с победителем противостояния Япония - Бельгия.

Отметим, что мужская команда впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Добавим, что ранее завершила выступление на ЧМ женская команда. В 1/16 казахстанки с общим счётом 1:3 уступили Швеции.