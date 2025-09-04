Казахстан вводит квоты на экспорт говядины

Экономика
48

Временное количественное ограничение экспорта говядины вводится для сдерживания роста цен на внутреннем рынке и обеспечения достаточного объема мяса КРС для населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такое решение приняли на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Предполагается, что квоты позволят крупным добросовестным производителям сохранить поставки по действующим контрактам и удержать зарубежные рынки сбыта. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства.

На заседании также принято решение продлить запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. Мера направлена на бесперебойное обеспечение внутреннего рынка.

Кроме того, с января 2026 года на полгода продлевается запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

 

#запрет #экспорт #квоты #говядина

Завтра - День шахтера!

