Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае

Казахстан успешно завершил участие в 7-й Китайской международной выставке импорта (CIIE) в Шанхае, подписав контракты на сумму 120 млн долларов США на поставки мясной и масложировой продукции, сухого верблюжьего молока, соков и мармеладов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

В прошлом году сумма заключенных контрактов на выставке составила более 81 млн долларов США.

Мероприятие, проходившее с 5 по 10 ноября, стало важным шагом в укреплении торгово-экономических связей Казахстана с Китаем и другими странами.

Одной из ключевых инноваций стало открытие онлайн-продаж казахстанской продукции на платформе TikTok. В партнерстве с китайской компанией Jiangsu Soho Holding Group Co., Ltd был проведен стриминг, который позволил зрителям со всего мира ознакомиться с ассортиментом товаров из Казахстана и приобрести их в реальном времени. За два дня онлайн-продаж была реализована продукция на сумму 450 тыс. юаней.

В рамках выставки подписано несколько стратегически важных соглашений. Одним из ключевых стал меморандум о сотрудничестве между Управлением туризма Туркестанской области и компанией Export Bahrain из Королевства Бахрейн, направленный на развитие туристических маршрутов и увеличение потока туристов в Туркестанскую область. Также было заключено соглашение с компанией Nomad Art из Кыргызстана, содействующее культурному и туристическому обмену между двумя странами.